Центр протидії дезінформації: Росія завербувала на війну проти України близько тисячі кенійців

Масштаби вербування громадян Кенії до російської армії виявилися значно більшими, ніж вважалося раніше.
Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Національна розвідка Кенії представила парламенту доповідь, згідно з якою до лав ЗС РФ потрапили близько тисячі кенійців. Станом на лютий цього року щонайменше 89 із них уже перебувають безпосередньо на лінії фронту.
Ці цифри суттєво відрізняються від попередніх офіційних даних, коли влада Кенії визнавала наявність лише 200 своїх громадян у російському війську. Нові докази свідчать про те, що вербування має системний характер і організоване як налагоджений канал переправлення людей.
У розвідці припускають, що приватні вербувальні агентства діяли у змові з працівниками аеропортів, міграційною службою та силовиками, що дозволяло новобранцям безперешкодно вилітати до Росії. У звіті також згадують про ймовірну участь дипломатів — зокрема, посольства РФ у Найробі та кенійського посольства в Москві.
ЦПД зазначає, що фактично російська держава використовує напівкримінальні мережі для поповнення своєї армії іноземцями. У Кенії наголошують, що така діяльність не лише втягує їхніх громадян у війну проти України, а й несе пряму загрозу національній безпеці самої Кенії.
- Цього місяця влада Кенії офіційно звинуватила Росію у масштабному вербуванні кенійських громадян для участі в бойових діях проти України.
- Російські спецслужби розгорнули масштабну мережу вербування найманців у найбідніших країнах Африки. Через місцеві соцмережі, газети та оголошення жителям континенту обіцяють великі заробітки, навчання або цивільну роботу в РФ, проте замість цього їх відправляють на фронт.
- Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що Росія використовує комп’ютерні ігри та ігрові спільноти для вербування. Зокрема, ігрова індустрія стала одним із інструментів російської пропаганди та вербування у країнах Африки. Для місцевої аудиторії просувають ігри на кшталт L’Aube Africaine та модифікації African Dawn для Hearts of Iron IV, які створили за підтримки проєкту «Африканська ініціатива».
- Тим часом РФ укріпила свою дипломатичну присутність в Африці, перенаправивши сюди своїх дипломатів із Європи.