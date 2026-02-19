​Нідерланди виділяють 2 млн євро на пошук викрадених Росією українських дітей

Нідерланди заявили про посилення підтримки України у поверненні дітей, які були незаконно депортовані Росією.
Як ідеться на офіційному сайті нідерландського уряду, у цьому році країна додатково виділила 2 мільйони євро на ініціативи з ідентифікації та репатріації неповнолітніх. Зокрема, ці кошти спрямують на закупівлю ДНК-наборів.
Забезпечення ДНК-експертиз має стати ключовим інструментом для юридичного підтвердження родинних зв'язків та прискорення процесу повернення маленьких українців додому, вважає уряд Нідерландів.
- Станом на 16 лютого 2026 року Україні вдалося повернути 2000 дітей, які були депортовані до РФ або перебували на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
- Ще понад 1,6 мільйона залишаються на тимчасово окупованих територіях.