​Нідерланди виділяють 2 млн євро на пошук викрадених Росією українських дітей

Діти, які повернулися на підконтрольну Україні територію з окупації, 28 березня 2024 року.

Нідерланди заявили про посилення підтримки України у поверненні дітей, які були незаконно депортовані Росією.

Як ідеться на офіційному сайті нідерландського уряду, у цьому році країна додатково виділила 2 мільйони євро на ініціативи з ідентифікації та репатріації неповнолітніх. Зокрема, ці кошти спрямують на закупівлю ДНК-наборів.

Забезпечення ДНК-експертиз має стати ключовим інструментом для юридичного підтвердження родинних зв'язків та прискорення процесу повернення маленьких українців додому, вважає уряд Нідерландів.