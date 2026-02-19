Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Головна

​Нідерланди виділяють 2 млн євро на пошук викрадених Росією українських дітей

Фінансуватимуть ініціативи з ідентифікації та репатріації неповнолітніх. Зокрема, ці кошти спрямують на закупівлю ДНК-наборів.

Діти, які повернулися на підконтрольну Україні територію з окупації, 28 березня 2024 року.
Фото: Save Ukraine/Микола Кулеба

Нідерланди заявили про посилення підтримки України у поверненні дітей, які були незаконно депортовані Росією.

Як ідеться на офіційному сайті нідерландського уряду, у цьому році країна додатково виділила 2 мільйони євро на ініціативи з ідентифікації та репатріації неповнолітніх. Зокрема, ці кошти спрямують на закупівлю ДНК-наборів.

Забезпечення ДНК-експертиз має стати ключовим інструментом для юридичного підтвердження родинних зв'язків та прискорення процесу повернення маленьких українців додому, вважає уряд Нідерландів.

  • Станом на 16 лютого 2026 року Україні вдалося повернути 2000 дітей, які були депортовані до РФ або перебували на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
  • Ще понад 1,6 мільйона залишаються на тимчасово окупованих територіях.
﻿
