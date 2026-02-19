«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Розвідка: в Росії поглиблюється демографічна криза
Розвідка: в Росії поглиблюється демографічна криза

Щороку в Росії помирає приблизно на 500 тисяч людей більше, ніж народжується.

Розвідка: в Росії поглиблюється демографічна криза
Фото: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2331570/migration-department-employee-hides-russian-citizenship-loses-job-and-lithuania

Демографічна криза в Росії невпинно поглиблюється. Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

 За даними росстату, народжуваність у країні стрімко падає: у 2023 році народилося 1,265 млн дітей, у 2024-му –  вже 1,222 млн, а прогнози на наступні роки мають тенденцію до скорочення. При цьому смертність стабільно перевищує народжуваність – щороку в росії помирає приблизно на 500 тисяч людей більше, ніж народжується

Як пише СЗРУ, в 2025 році пріоритетна державна програма добровільного повернення в Росію на постійне проживання закордонних співвітчизників встановила черговий антирекорд: переселилося лише 27,6 тисяч людей. Із початком війни проти України кількість зменшувалася щорічно: 2022 рік – 64,8 тис., 2023-й – 45,1 тис., 2024 – 31,7 тис. Саме через цю програму Росія планувала подолати демографічну кризу.

Із початком повномасштабної агресії проти України також різко впала кількість співвітчизників­-переселенців з країн колишнього срср: із Таджикистану – в 10 разів, Азербайджану та Молдови – 6 разів, Грузії – 5 разів, Вірменії – 4 рази та Казахстану – 3 рази.

﻿
