«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСвіт

США не видали візи делегації Білорусі, яку запросили на Раду миру

В білоруському МЗС обурились, що всі документи були подані вчасно та процедури були дотримані.

США не видали візи делегації Білорусі, яку запросили на Раду миру
учасники першого засідання Ради миру у Вашингтоні, 19 лютого 2026 року
Фото: скриншот відео

США не видали візи для делегації Білорусі, яка раніше отримала запрошення взяти участь у Раді миру.

Про це МЗС Білорусі повідомило в соцмережі Х .

"Візи для нашої делегації на засідання Ради Миру не були видані, попри те, що всі документи були подані вчасно та процедури були дотримані. Білорусь повідомила організаторів, що за рішенням Глави держави у заході візьме участь Міністр закордонних справ Максим Риженков. Запрошення від Президента Сполучених Штатів було адресовано Главі держави Білорусь. Якщо навіть елементарні формальності не дотримуються, про який «мир» ми говоримо?", - йдеться в повідомленні.

Окрім Білорусі, в Раду миру отримала запрошення і Росія.

  • Рада миру - це орган, створений для врегулювання ситуації в Смузі Гази.Ключовими членами-засновниками Ради миру стали державний секретар США Марко Рубіо та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.
  • Запрошення в Раду отримали майже пів сотні країн, зокрема, і Україна. Трамп, щоправда, захотів побачити там також Росію і Білорусь.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies