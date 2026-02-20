США не видали візи делегації Білорусі, яку запросили на Раду миру

В білоруському МЗС обурились, що всі документи були подані вчасно та процедури були дотримані.

учасники першого засідання Ради миру у Вашингтоні, 19 лютого 2026 року

США не видали візи для делегації Білорусі, яка раніше отримала запрошення взяти участь у Раді миру.

Про це МЗС Білорусі повідомило в соцмережі Х .

"Візи для нашої делегації на засідання Ради Миру не були видані, попри те, що всі документи були подані вчасно та процедури були дотримані. Білорусь повідомила організаторів, що за рішенням Глави держави у заході візьме участь Міністр закордонних справ Максим Риженков. Запрошення від Президента Сполучених Штатів було адресовано Главі держави Білорусь. Якщо навіть елементарні формальності не дотримуються, про який «мир» ми говоримо?", - йдеться в повідомленні.

Окрім Білорусі, в Раду миру отримала запрошення і Росія.