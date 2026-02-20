«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Наприкінці лютого відбудеться рідкісний парад планет

Одразу шість планет з'являться на нічному небі близько одна до одної.

Наприкінці лютого відбудеться рідкісний парад планет
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

28 лютого відбудеться рідкісне небесне явище - парад планет.

Про це повідомляє The Guardian.

Одразу шість планет з'являться на нічному небі близько одна до одної: Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Це зможуть побачити люди у всьому світі.

За даними NASA, спостереження за кількома планетами може тривати від кількох тижнів до більше місяця, оскільки рухи планет повільні та поступові. Деякі люди можуть побачити вирівнювання вже цими вихідними, але 28 лютого особливо примітним є те, що планети будуть найщільніше згруповані, і на вечірньому небі можна буде побачити кілька планет разом.

Чотири планети – Меркурій, Венера, Марс і Юпітер – будуть видимі неозброєним оком. Однак для спостереження за Ураном і Нептуном знадобиться бінокль або телескоп, оскільки вони обертаються в холодних, віддалених зовнішніх регіонах Сонячної системи. Меркурій іноді може бути важко помітити через його низьке розташування біля горизонту.

Оптимальний час для спостереження за цим вирівнюванням буде приблизно через 30 хвилин після місцевого заходу сонця.

Чому відбувається парад планет?

Планети обертаються навколо Сонця приблизно в одній плоскій площині, відомій як площина екліптики. Хоча кожна планета рухається з різною швидкістю та відстанню, бувають випадки, коли з точки зору Землі кілька з них здаються вишикованими в одну лицьову один на одного.

Це вирівнювання — суто візуальний ефект, оскільки насправді планети знаходяться на відстані від мільйонів до мільярдів кілометрів одна від одної.

﻿
