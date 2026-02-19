На засіданні Ради миру зібрали $17 млрд для Смуги Гази

Президент США Дональд Трамп провів перше засідання своєї Ради миру, під час якого зібрали кошти на відновлення Смуги Гази, передає «Європейська правда».
Загальний пакет фінансової допомоги для регіону вже на старті сягне 17 мільярдів доларів.
Зокрема, група країн, серед яких ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Казахстан, Азербайджан та інші, спільно внесуть понад 7 мільярдів доларів. Самі ж Сполучені Штати спрямують до Ради миру ще 10 мільярдів доларів.
Крім фінансів, план передбачає і безпекову складову: Індонезія, Казахстан, Албанія та Косово нададуть своїх військових і поліцію для стабілізації ситуації в Газі, а Єгипет та Йорданія допоможуть у підготовці палестинських правоохоронців.
Окрему увагу Трамп приділив майбутньому ООН. Він заявив, що створена ним Рада миру певною мірою «наглядатиме» за діяльністю ООН. Президент США не уточнив деталей такого контролю, але наголосив на намірі «зміцнити» Організацію.
«Ми збираємося зміцнити Організацію Об’єднаних Націй... Їм потрібна допомога, і їм потрібна допомога фінансова. Ми збираємося допомогти їм фінансово, і ми збираємося переконатися, що Організація Об’єднаних Націй є життєздатною», – сказав Трамп.
Що таке Рада миру
- Це орган, створений для врегулювання ситуації в Смузі Гази.
- Ключовими членами-засновниками Ради миру стали державний секретар США Марко Рубіо та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.
- Серед інших членів - американський бізнесмен Марк Ровен, очільник Світового банку Аджай Банга і радник з національної безпеки США Роберт Габріель. Роль представника Ради безпосередньо у Газі виконуватиме болгарський політик, колишній посол ООН на Близькому Сході Ніколай Младенов.
- Дональд Трамп закликав інші держави приєднуватися до Ради, сплативши 1 млрд доларів за постійне членство.
- Запрошення в Раду отримали майже пів сотні країн, зокрема, і Україна. Трамп, щоправда, захотів побачити там також Росію і Білорусь.
- Низка європейських держав відхилила запрошення американського президента і він у результаті пригрозив митами за неучасть, як це сталося із Францією.
- На першому засіданні Ради 19 лютого левова частка представників була із Близького Сходу та Азії. Єврокомісія надіслала свою людину , через що отримала різку критику з боку Франції.