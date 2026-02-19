На засіданні Ради миру зібрали $17 млрд для Смуги Гази

Індонезія, Казахстан, Албанія та Косово нададуть своїх військових і поліцію для стабілізації ситуації.

учасники першого засідання Ради миру у Вашингтоні, 19 лютого 2026 року

Президент США Дональд Трамп провів перше засідання своєї Ради миру, під час якого зібрали кошти на відновлення Смуги Гази, передає «Європейська правда».

Загальний пакет фінансової допомоги для регіону вже на старті сягне 17 мільярдів доларів.

Зокрема, група країн, серед яких ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Казахстан, Азербайджан та інші, спільно внесуть понад 7 мільярдів доларів. Самі ж Сполучені Штати спрямують до Ради миру ще 10 мільярдів доларів.

Крім фінансів, план передбачає і безпекову складову: Індонезія, Казахстан, Албанія та Косово нададуть своїх військових і поліцію для стабілізації ситуації в Газі, а Єгипет та Йорданія допоможуть у підготовці палестинських правоохоронців.

Окрему увагу Трамп приділив майбутньому ООН. Він заявив, що створена ним Рада миру певною мірою «наглядатиме» за діяльністю ООН. Президент США не уточнив деталей такого контролю, але наголосив на намірі «зміцнити» Організацію.

«Ми збираємося зміцнити Організацію Об’єднаних Націй... Їм потрібна допомога, і їм потрібна допомога фінансова. Ми збираємося допомогти їм фінансово, і ми збираємося переконатися, що Організація Об’єднаних Націй є життєздатною», – сказав Трамп.

