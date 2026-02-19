Кароль Навроцький підписав новий закон щодо перебування українців у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що стосується підтримки українців. Нові правила запроваджують зміни, зокрема, щодо реєстрації та легальності перебування.

Про це повідомляє RMF 24.

Закон про спеціальну допомогу, що діє з 2022 року, створив окрему правову систему, яка спростила правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти для біженців війни з України. Новий закон поступово скасовує цю систему, а ключові інструменти підтримки будуть включені до загальних положень про захист іноземців.

Як пише видання, згідно з новими правилами, зберігається легальність перебування для осіб, які тікають від війни, та громадян України, чиї документи були продовжені через конфлікт . Українці зможуть подати заявку на легальне перебування до 4 березня 2027 року.

Однією з суттєвих змін є запровадження вимоги подавати заяву на отримання номера PESEL протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі. Неподання заяви протягом цього терміну призведе до закінчення терміну дії тимчасового захисту та буде розглядатися як відмова від цієї форми підтримки.