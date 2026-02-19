Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Кароль Навроцький підписав новий закон щодо перебування українців у Польщі

 З'явилась вимога подавати заяву на отримання номера PESEL протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі. 

Кароль Навроцький підписав новий закон щодо перебування українців у Польщі
Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що стосується підтримки українців. Нові правила запроваджують зміни, зокрема, щодо реєстрації та легальності перебування.

Про це повідомляє RMF 24.

Закон про спеціальну допомогу, що діє з 2022 року, створив окрему правову систему, яка спростила правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти для біженців війни з України. Новий закон поступово скасовує цю систему, а ключові інструменти підтримки будуть включені до загальних положень про захист іноземців.

Як пише видання, згідно з новими правилами, зберігається легальність перебування для осіб, які тікають від війни, та громадян України, чиї документи були продовжені через конфлікт . Українці зможуть подати заявку на легальне перебування до 4 березня 2027 року.

Однією з суттєвих змін є запровадження вимоги подавати заяву на отримання номера PESEL протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі. Неподання заяви протягом цього терміну призведе до закінчення терміну дії тимчасового захисту та буде розглядатися як відмова від цієї форми підтримки.

