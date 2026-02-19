Трамп продовжив санкції проти Росії ще на один рік

Це ті обмежувальні заходи, які почали вводити ще за часів адміністрації Барака Обами.

Президент США Дональд Трамп подовжив термін дії обмежувальних заходів проти Росії, запроваджених через агресію в Україні, передає «Європейська правда».

Згідно з повідомленням у Федеральному реєстрі США, санкційний режим діятиме щонайменше до лютого 2027 року. Рішення набуває чинності 20 лютого та охоплює низку указів, які поетапно запроваджували різні адміністрації Білого дому протягом останніх 12 років.

Зокрема, перші обмеження були запроваджені ще Бараком Обамою у березні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України. Згодом ці заходи неодноразово розширювалися, зокрема, за часів каденції Джо Байдена після початку повномасштабного вторгнення.