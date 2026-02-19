Трамп продовжив санкції проти Росії ще на один рік

Президент США Дональд Трамп подовжив термін дії обмежувальних заходів проти Росії, запроваджених через агресію в Україні, передає «Європейська правда».
Згідно з повідомленням у Федеральному реєстрі США, санкційний режим діятиме щонайменше до лютого 2027 року. Рішення набуває чинності 20 лютого та охоплює низку указів, які поетапно запроваджували різні адміністрації Білого дому протягом останніх 12 років.
Зокрема, перші обмеження були запроваджені ще Бараком Обамою у березні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України. Згодом ці заходи неодноразово розширювалися, зокрема, за часів каденції Джо Байдена після початку повномасштабного вторгнення.
- Трамп неодноразово погрожував Росії новими санкціями, аби змусити її сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
- Але попри підготовлені законопроєкти обмежувальні заходи проти Кремля так і не посилюють. Натомість Трамп тисне на Україну, аби вона пішла на поступки агресору, при цьому окремо домовляючись із росіянами про налагодження економічної співпраці.
- Тим часом ЄС готується ухвалити новий пакет санкцій до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.