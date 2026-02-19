Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Трамп продовжив санкції проти Росії ще на один рік

Це ті обмежувальні заходи, які почали вводити ще за часів адміністрації Барака Обами.

Трамп продовжив санкції проти Росії ще на один рік
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подовжив термін дії обмежувальних заходів проти Росії, запроваджених через агресію в Україні, передає «Європейська правда»

Згідно з повідомленням у Федеральному реєстрі США, санкційний режим діятиме щонайменше до лютого 2027 року. Рішення набуває чинності 20 лютого та охоплює низку указів, які поетапно запроваджували різні адміністрації Білого дому протягом останніх 12 років.

Зокрема, перші обмеження були запроваджені ще Бараком Обамою у березні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України. Згодом ці заходи неодноразово розширювалися, зокрема, за часів каденції Джо Байдена після початку повномасштабного вторгнення.

  • Трамп неодноразово погрожував Росії новими санкціями, аби змусити її сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
  • Але попри підготовлені законопроєкти обмежувальні заходи проти Кремля так і не посилюють. Натомість Трамп тисне на Україну, аби вона пішла на поступки агресору, при цьому окремо домовляючись із росіянами про налагодження економічної співпраці.
  • Тим часом ЄС готується ухвалити новий пакет санкцій до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
