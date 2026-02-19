Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

Угорщина погрожує Україні зупинкою імпорту газу і електроенергії

Міністр енергетики сказав, що цей варіант розглядають. 

Угорщина погрожує Україні зупинкою імпорту газу і електроенергії
Фото: hungarytoday.hu

Угорщина погрожує Україні припиненням постачань електроенергії та природного газу. Після вчорашнього рішення про зупинку продажів дизелю українцям міністр енергетики Гергей Гуляш заявив, що уряд розглядає і можливість зупинки постачань електроенергії та газу, пише Népszava.

На запитання журналістів про те, чи визначили термін припинення постачання природного газу та електроенергії до України, міністр відповів заперечно. Угорщина вимагає від України відновлення постачань російських енергоресурсів трубопроводом "Дружба".

Те саме вимагає і Словаччина, яка вчора теж повідомила про зупинення продажів Україні дизелю. 

Заяви Гуляша пролунали на тлі передвиборчої кампанії і неодноразово стосувалися того, що політичні опоненти правлячої партії "Фідес" симпатизують Україні. 

На Угорщину в грудні минулого року припала найбільша частка продажу електроенергії Україні – близько 41 %, повідомляло видання ExPro. Словаччина імпортувала ще 19 %. Купувати більшу кількість електроенергії Україна змушена через навмисні удари росіян по її генерації.

Також Угорщина є одним з основних імпортерів газу до України: за даними "Нафторинку", на неї в 2025-му припало 45,5 % всього імпорту. Частка Словаччини в імпорті газу вдвічі менше – 20 %, але разом з Угорщиною протягом минулого року вони імпортували понад 60 % обсягу. 

Руйнування нафтопроводу "Дружба" спричинене російськими ударами. Угорщина і Словаччина вимагають від України полагодити їх, звинувачуючи в використанні ситуації задля політики. Єврокомісія при цьому заявила, що припинення мінору російського газу до цих країн не загрожує їм енергокризою. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies