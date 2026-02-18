Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою»

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент України Володимир Зеленський вирішив не відновлювати транзит нафти з політичних причин.

Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою»
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти трупопроводом «Дружба». 

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

“Сьогодні ми вирішили призупинити постачання дизельного палива до України. Поставки не відновляться, доки не буде відновлено транзит нафти до Угорщини трубопроводом “Дружба. Зеленський вирішив не відновлювати транзит нафти з політичних причин, навмисно ставлячи під загрозу енергопостачання Угорщини, хоча ми відіграємо важливу роль в енергетичній безпеці України”, – написав Сіярто у соцмережі Х.

Він зазначив, що значна частина імпорту газу, електроенергії та дизельного палива до України надходить через Угорщину або з неї.

“Від нас не можна очікувати гарантування енергетичної безпеки іншої країни, поки наші власні постачання перебувають під загрозою. Співпраця в енергетичній сфері має бути взаємною та базуватися на повазі, а не на тиску”, – заявив посадовець.

  • Нещодавно Єврокомісія заявила, що зупинка нафтопроводу «Дружба» не загрожує енергобезпеці Угорщини та Словаччини. Тим часом ЄС і Україна контактують щодо термінів ремонту пошкодженої ділянки трубопроводу.
  • Раніше Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. Це сталося після того, як ключовий маршрут через Україну було заблоковано.
  • Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
