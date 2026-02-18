Зеленський: вчорашні перемовини були непростими, сьогодні говоритимуть про обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський провів нараду з української переговорною групою перед початком сьогоднішньої роботи в Швейцарії. Він поставив завдання зробити все, щоб нинішні зустрічі були такими ж результативними, як учорашні, і додавали шансів для мирних рішень.

Зокрема, нині мають обговорити гуманітарний напрямок – кроки для обміну військовополоненими і звільненння цивільних. Про це президент України повідомив у Telegram.

Учорашні переговори України, США і Росії стосувалися військових та військово-політичних питань. Окремо українська делегація разом з американською командою зустрілася із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії.

“Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат. Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії”, – прокоментував президент.

Переговори в Женеві

17 лютого у Швейцарії відбувся перший день переговорів між Україною, США і Росією. Розмова містила політичний і військовий блоки.

"Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", – повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює переговорну групу.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.