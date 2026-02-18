Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Світ

Конгрес Перу усунув тимчасового президента Хері з посади через обвинувачення у корупції

Усунення Хері стало черговим етапом тривалої політичної кризи у країні, де з 2016 року вже змінилося сім президентів.

Конгрес Перу усунув тимчасового президента Хері з посади через обвинувачення у корупції
Хосе Пері (справа)
Фото: EPA/UPG

Конгрес Перу проголосував вчора за усунення тимчасового президента Хосе Хері з посади через обвинувачення у корупції, повідомляє France24.

Це спровокувало нову хвилю політичної нестабільності у країні напередодні президентських і парламентських виборів у квітні. 

Стосовно Хері триває попереднє розслідування за фактами корупції та зловживання впливом. Приводом стала серія непублічних зустрічей із двома китайськими топменеджерами. Хері обійняв посаду 10 жовтня після звільнення Діни Болуарте на тлі сплеску злочинності в країні.

Конгрес обере нового президента з-поміж депутатів сьогодні. Він керуватиме країною до 28 липня – дати передачі повноважень переможцю виборів, що пройдуть 12 квітня. До цього ж часу Хері повернеться до роботи у парламенті, поки не запрацює його новий склад. 

Усунення Хері стало черговим етапом тривалої політичної кризи в Перу, де з 2016 року вже змінилося сім президентів. Країна готується до загальних виборів в умовах масового невдоволення зростанням рівня насильства.

Видання зазначає водночас, що попри часту зміну президентів, економіка Перу залишається стабільною.

﻿
