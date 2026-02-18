У Женеві відбувся другий день перемовин України, США і Росії (оновлено)

українська делегація на переговорах у Женеві 17 лютого 2026 року

У Женеві відбувся другий день переговорів України, США і Росії. Про початок і план розмов повідомив голова української делегації Рустем Умєров у Telegram. Консультації планували в групах за напрямками політичного та військового блоків.

Умєров сказав, що вони налаштовані на предметну роботу. Підсумки розмов озвучать додатково.

“Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора”, – сказав він.

Оновлено 11:58. Переговори завершені, повідомила речниця Рустем Умєрова Діана Давітян. Перемовини тривали орієнтовно дві години.

"Уже закінчили обидві групи", – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський перед початком зустрічей провів консультації з української командою і сказав, що розмови мали стосуватися гуманітарних питань, зокрема обміну полоненими.

Після переговорів українська переговорна група також зв'язалася з президентом.

Переговори в Женеві

17 лютого у Швейцарії відбувся перший день переговорів між Україною, США і Росією. Розмова містила політичний і військовий блоки.

"Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", – повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює переговорну групу.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.



