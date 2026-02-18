Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах України і Росії

Він підсумував перший день женевський зустрічей. 

Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах України і Росії
Переговори України, США і Росії в Женеві, 17 лютого
Фото: Special Envoy Steve Witcoff у X

Переговори України і Росії мають "значний прогрес", вважає спецпосланник американського президента Стів Віткофф. У дописі в X за результатами першого дня перемовин в Женеві спецпосланник Трама сказав, що обидві сторони погодилися продовжити працювати над угодою. 

Він додав, що США за вказівкою президента модерували третій раунд тристоронніх перемовин. Віткофф подякував Швейцарії за те, що надали простір для зустрічі.

"Успіх президента Трампа в зібранні обох сторін війни разом привів до значного прогресу, і ми пишаємося працювати під його лідерством, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися надати оновлені дані їхнім лідерам і продовжити роботу над досягненням угоди", – сказав Стів Віткофф. 

Переговори в Женеві

17 лютого у Швейцарії відбувся перший день переговорів між Україною, США і Росією. Розмова містила політичний і військовий блоки. 

"Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", – повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює переговорну групу.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Переговори в Женеві продовжаться сьогодні.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії. 

﻿
