Зеленський доручив переговорній команді організувати його зустріч із Путіним

Прорив в питанні територій можливий лише у форматі лідерів Україна-Росія-США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорна команда у Женеві отримала вказівку організувати зустріч у Женеві на рівні президентів з Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним.

Як пише Axios, глава держави переконаний, що лише такий формат дозволить досягти прориву у питанні територій для завершення війни.

Під час переговорів у Женеві американська сторона запропонувала Україні вивести війська з тієї частини Донбасу, яка контролюється Києвом, щоб ця територія стала "демілітаризованою вільною економічною зоною".

Проте Україна вимагає в такому випадку відведення російських військ на еквівалентну відстань. Також Зеленський відхилив варіант, за якого суверенітет над цією територією належатиме Росії.

Раніше у Кремлі стверджували, що прямі переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися нібито тільки в Москві.