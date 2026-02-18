Зеленський доручив переговорній команді організувати його зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорна команда у Женеві отримала вказівку організувати зустріч у Женеві на рівні президентів з Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним.
Як пише Axios, глава держави переконаний, що лише такий формат дозволить досягти прориву у питанні територій для завершення війни.
Під час переговорів у Женеві американська сторона запропонувала Україні вивести війська з тієї частини Донбасу, яка контролюється Києвом, щоб ця територія стала "демілітаризованою вільною економічною зоною".
Проте Україна вимагає в такому випадку відведення російських військ на еквівалентну відстань. Також Зеленський відхилив варіант, за якого суверенітет над цією територією належатиме Росії.
Раніше у Кремлі стверджували, що прямі переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися нібито тільки в Москві.