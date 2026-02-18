«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський доручив переговорній команді організувати його зустріч із Путіним

Прорив в питанні територій можливий лише у форматі лідерів Україна-Росія-США.

Зеленський доручив переговорній команді організувати його зустріч із Путіним
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорна команда у Женеві отримала вказівку організувати зустріч у Женеві на рівні президентів з Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним.

Як пише Axios, глава держави переконаний, що лише такий формат дозволить досягти прориву у питанні територій для завершення війни.

Під час переговорів у Женеві американська сторона запропонувала Україні вивести війська з тієї частини Донбасу, яка контролюється Києвом, щоб ця територія стала "демілітаризованою вільною економічною зоною". 

Проте Україна вимагає в такому випадку відведення російських військ на еквівалентну відстань. Також Зеленський відхилив варіант, за якого суверенітет над цією територією належатиме Росії. 

Раніше у Кремлі стверджували, що прямі переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися нібито тільки в Москві. 

