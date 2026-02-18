«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: відомо про 16 постраждалих

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: відомо про 16 постраждалих
Атака по Сумщині
Фото: ДСНС Суми

Росіяни впродовж дня, 17 лютого, атакували цивільну інфраструктуру Сумщини безпілотниками. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Під ударами опинились житлові будинки, адміністративні будівлі, об’єкти транспортної та критичної інфраструктури і цивільні атвівки.

Внаслідок атаки безпілотників постраждало 11 людей. Медики госпіталізували 28-річну жінка. Інші лікуються амбулаторно. Цілий день тривала ліквідація наслідків ударів. 

Також сьогодні ворог атакував Білопільську громаду. Постраждали четверо цивільних. Двох чоловіків 39 та 52 років госпіталізували.

На Шосткинщині, у Березівській громаді, внаслідок влучання БпЛА в будинок поранення отримав 46-річний чоловік. Його також госпіталізували.

  • Віцепремʼєр Олексій Кулеба: ворог прицільно бив по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання.
  • На Сумщині росіяни вбили жінку і поранили шістьох людей, зокрема і дітей. Ворог атакував 15 населених пунктів області. 
