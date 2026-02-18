Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: відомо про 16 постраждалих

Росіяни впродовж дня, 17 лютого, атакували цивільну інфраструктуру Сумщини безпілотниками. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Під ударами опинились житлові будинки, адміністративні будівлі, об’єкти транспортної та критичної інфраструктури і цивільні атвівки.

Внаслідок атаки безпілотників постраждало 11 людей. Медики госпіталізували 28-річну жінка. Інші лікуються амбулаторно. Цілий день тривала ліквідація наслідків ударів.

Також сьогодні ворог атакував Білопільську громаду. Постраждали четверо цивільних. Двох чоловіків 39 та 52 років госпіталізували.

На Шосткинщині, у Березівській громаді, внаслідок влучання БпЛА в будинок поранення отримав 46-річний чоловік. Його також госпіталізували.