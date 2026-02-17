Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На Сумщині росіяни вбили жінку і поранили шістьох людей, зокрема і дітей

Ворог атакував 15 населених пунктів області. 

Фото: Сумські дебати

Упродовж доби російські війська здійснили більше 20 обстрілів по 15 населених пунктах в 14 територіальних громадах Сумської області. Через агресію РФ є загибла та поранені, зокрема і діти.

Як написали у телеграм-каналі Сумської ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. 

У Кириківській громаді через влучання ворожого безпілотника в  житловий будинок загинула жінка 68 років. У ці же громаді також травмовано чоловіків 54 та 42 років та жінку 40 років. Крім того, постраждали двоє дітей 15 та 7 років, жінка 79 років. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Есманьська
  • Шосткинська
  • Зноб-Новгородська 
  • Ямпільська 
  • Хутір-Михайлівська
  • Конотопська
  • Путивльська
  • Новослобідська
  • Кириківська
  • Великописарівська
  • Недригайлівська.

Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • У Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено, об’єкти цивільної інфраструктури, легковий автомобіль;
  • у Ямпільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;
  • у Кириківській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Недригайлівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.

За добу вдалося евакуювати 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 22 години 16 хвилин.

﻿
