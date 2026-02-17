На Сумщині росіяни вбили жінку і поранили шістьох людей, зокрема і дітей

Упродовж доби російські війська здійснили більше 20 обстрілів по 15 населених пунктах в 14 територіальних громадах Сумської області. Через агресію РФ є загибла та поранені, зокрема і діти.

Як написали у телеграм-каналі Сумської ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

У Кириківській громаді через влучання ворожого безпілотника в житловий будинок загинула жінка 68 років. У ці же громаді також травмовано чоловіків 54 та 42 років та жінку 40 років. Крім того, постраждали двоє дітей 15 та 7 років, жінка 79 років.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Білопільська

Краснопільська

Есманьська

Шосткинська

Зноб-Новгородська

Ямпільська

Хутір-Михайлівська

Конотопська

Путивльська

Новослобідська

Кириківська

Великописарівська

Недригайлівська.

Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

У Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;

у Шосткинській громаді пошкоджено, об’єкти цивільної інфраструктури, легковий автомобіль;

у Ямпільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;

у Кириківській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Недригайлівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.

За добу вдалося евакуювати 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 22 години 16 хвилин.