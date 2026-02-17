Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Шестеро людей поранені на Херсонщині унаслідок російських атак

Росіяни атакували 22 населені пункти області. 

Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російські війська атакували 22 населені пункти Херсонської області і поранили там шістьох людей. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Велетенське, Янтарне, Інгулець, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Качкарівка, Новокаїри, Гаврилівка, Шевченківка, Ольгівка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватне підприємство, газопровід, автоцистерну та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 14 людей. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – нагадав Прокудін. 

﻿
