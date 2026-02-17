​Російська армія вчора втратила 890 солдатів

Упродовж доби армія РФ втратила 890 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб
- танків – 11 678 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 323 (+4) од.
- РСЗВ – 1 648 (+0) од.
- засоби ППО – 1 301 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.
- крилаті ракети – 4 288 (+2) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725 (+71) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Дані уточнюються.