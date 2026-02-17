Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
​Російська армія вчора втратила 890 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 255 340 осіб. 

Українська артилерія, ілюстративне фото
Фото: 26 ОАБр

Упродовж доби армія РФ втратила 890 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб 
  • танків – 11 678 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 323 (+4) од.
  • РСЗВ – 1 648 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 301 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.
  • крилаті ракети – 4 288 (+2) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725 (+71) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
