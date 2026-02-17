У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: ветерани ВПС США та Нідерландів посилюють українські F-16 у небі над Києвом

Вони залучаються для боротьби з російськими крилатими ракетами та безпілотниками.

Український винищувач F-16
Фото: Повітряні Сили

Українські Повітряні сили сформували міжнародну ескадрилью для експлуатації нових винищувачів F-16. 

Про це пише Intelligence Online. 

До неї увійшли українські пілоти та західні ветерани, зокрема з ВПС США та Нідерландів. Ці досвідчені ветерани, зокрема, залучаються для боротьби з російськими крилатими ракетами та безпілотниками.

За даними видання, ескадрилья є частиною поступового нарощування флоту F-16, що постачається Україні західними партнерами. Підрозділ став ключовим елементом протиповітряної оборони Київщини, яка регулярно зазнає ракетних і дронових ударів. 

Як пише видання, західні льотчики, які вже не перебувають на службі у своїх національних збройних силах, працюють за тимчасовими контрактами. Контракти передбачають шестимісячні ротації з можливістю продовження відповідно до оперативних потреб. 

Як повідомляє Intelligence Online, американські пілоти, залучені до підрозділу, виконали численні бойові місії в Афганістані, а один із них нещодавно перебував у відрядженні на Близькому Сході перед прибуттям до України. 

﻿
