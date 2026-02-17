ЗМІ: ветерани ВПС США та Нідерландів посилюють українські F-16 у небі над Києвом

Вони залучаються для боротьби з російськими крилатими ракетами та безпілотниками.

Українські Повітряні сили сформували міжнародну ескадрилью для експлуатації нових винищувачів F-16.

Про це пише Intelligence Online.

До неї увійшли українські пілоти та західні ветерани, зокрема з ВПС США та Нідерландів. Ці досвідчені ветерани, зокрема, залучаються для боротьби з російськими крилатими ракетами та безпілотниками.

За даними видання , ескадрилья є частиною поступового нарощування флоту F-16, що постачається Україні західними партнерами. Підрозділ став ключовим елементом протиповітряної оборони Київщини, яка регулярно зазнає ракетних і дронових ударів.

Як пише видання , західні льотчики, які вже не перебувають на службі у своїх національних збройних силах, працюють за тимчасовими контрактами. Контракти передбачають шестимісячні ротації з можливістю продовження відповідно до оперативних потреб.

Як повідомляє Intelligence Online, американські пілоти, залучені до підрозділу, виконали численні бойові місії в Афганістані, а один із них нещодавно перебував у відрядженні на Близькому Сході перед прибуттям до України.