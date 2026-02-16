Головне за понеділок, 16 лютого: понад 180 боєзіткнень, санкції проти росспортсменів

Бойові дії на Донеччині, 182 бойових зіткнення, ворожі обстріли, надзвичайна ситуація на Сумщині. Яким запам’ятається 1454-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 лютого відбулося 182 бойових зіткнення.

Найбільше ворожих атак на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 лютого – в новині.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, що підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

"Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич", – зазначають в ОПУ.

Серед тих, хто потрапив під санкції російські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 16 лютого, слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання.

Скаргу задовольнили частково. Сам Галущенко залишається під вартою, де чекатиме обрання запобіжного заходу.

Як йдеться в повідомленні ЦПД, у ніч з 14 на 15 лютого Галущенко їхав потягом Київ-Варшава та 15 лютого о 03:38 його зняли з потягу. Це обґрунтували за статтею 208 КПК.

Деталі – в новині.

Через сильні підтоплення у Сумській громаді оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

"Сьогодні відбулося засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій СМТГ, на якому офіційно підтверджено необхідність вжиття термінових заходів для стабілізації обстановки та запобігання ускладнень", – повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Ситуацію офіційно визначили як надзвичайну природного характеру.

Докладніше – в новині.

Сьогодні у віці 79 років помер Семен Глузман - відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень.

Про це повідомило ВВС News із посиланням на близьких Глузмана.

"У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував , що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував "покарання" разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління, - написав депутат парламенту Микола Княжицький.

Правозахисника і психіатра Семена Глузмана називають одним із моральних авторитетів України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!