У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за понеділок, 16 лютого: понад 180 боєзіткнень, санкції проти росспортсменів

Бойові дії на Донеччині, 182 бойових зіткнення, ворожі обстріли, надзвичайна ситуація на Сумщині. Яким запам’ятається 1454-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 16 лютого: понад 180 боєзіткнень, санкції проти росспортсменів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 лютого відбулося 182 бойових зіткнення.

Найбільше ворожих атак на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 лютого – в новині.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, що підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

"Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич", – зазначають в ОПУ.

Серед тих, хто потрапив під санкції російські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 16 лютого, слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання.

Скаргу задовольнили частково. Сам Галущенко залишається під вартою, де чекатиме обрання запобіжного заходу.

Як йдеться в повідомленні ЦПД, у ніч з 14 на 15 лютого Галущенко їхав потягом Київ-Варшава та 15 лютого о 03:38 його зняли з потягу. Це обґрунтували за статтею 208 КПК.

Деталі – в новині.

Через сильні підтоплення у Сумській громаді оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

"Сьогодні відбулося засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій СМТГ, на якому офіційно підтверджено необхідність вжиття термінових заходів для стабілізації обстановки та запобігання ускладнень", – повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Ситуацію офіційно визначили як надзвичайну природного характеру.

Докладніше – в новині.

Сьогодні у віці 79 років помер Семен Глузман - відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень.

Про це повідомило ВВС News із посиланням на близьких Глузмана.

"У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував , що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував "покарання" разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління, - написав депутат парламенту Микола Княжицький.

Правозахисника і психіатра Семена Глузмана називають одним із моральних авторитетів України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies