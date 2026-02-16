«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: СБУ посилює захист виробників українських дронів та протидіє російським кіберзагрозам
Володимир Зеленський та Євгеній Хмара
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь генерал-майора Євгенія Хмари щодо протидії російським атакам та кіберзагрозам.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари, передусім про протидію російським операціям та бойову роботу Служби безпеки України. Працюємо і на посилення захисту українських виробників дронів: викриття коригувальників, робота на випередження", – ідеться у повідомленні.

Також у доповіді йшлося про проведені кібероперації, які дозволяють протидіяти російським хакерам. "Є в служби напрацювання для протидії російським хакерам. Очікую на впровадження та доповідь за результатами".

"Дякую Службі безпеки за роботу заради сили України і захисту наших людей", – зазначив Володимир Зеленський.

