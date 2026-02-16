Дрони Сил безпілотних систем уразили рідкісну північнокорейську САУ на фронті

Ворожу ціль виявили під час ведення нею вогню в напрямку Куп'янська.

M-1989 «Коксан» на параді в Північній Кореї, 2013 рік

Оператори 429-ї окремої бригади "Ахіллес" Сил безпілотних систем уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку М-1978 "Коксан" на території Луганської області.

Про це повідомили у СБС у Telegram.

За інформацією військових, ворожу ціль було виявлено під час ведення нею вогню у напрямку Куп’янська. На момент фіксації спостерігався тепловий слід від нещодавніх пострілів, що дозволило оперативно ідентифікувати позицію установки.

Після уточнення координат та супроводу цілі пілоти безпілотних систем тричі завдали точного ураження.

Північнокорейська самохідна артилерійська установка М-1978 "Коксан" – північнокорейська 170-мм далекобійна артилерійська установка. Передана російським військам як зовнішня військова допомога для компенсації втрат їхньої артилерії.