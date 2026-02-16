Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
На Полтавщині через негоду без електропостачання залишились майже 70 населених пунктів

Також зафіксовано підтоплення приватних будинків.

На Полтавщині через негоду без електропостачання залишились майже 70 населених пунктів
Фото: /mykyivregion.com.ua

У Полтавській області внаслідок інтенсивних опадів та сильного вітру без електропостачання залишилися 69 населених пунктів. Також зафіксовано підтоплення приватних домоволодінь і ускладнення руху транспорту.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За словами Дяківнича, вода зайшла на окремі ділянки доріг, що призвело до ускладнення руху. 

Подекуди підтоплено приватні будинки. Загалом надійшло 260 звернень щодо підтоплень, найбільше — у Полтаві. Усі заявки наразі опрацьовуються відповідними службами.

Наразі організовано відкачування води. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а підрядні організації переведені у режим підвищеної готовності для оперативного деблокування автошляхів.

Очільник ОВА закликав громади максимально залучати власну техніку та ресурси. За його словами, підрозділи ДСНС мають зосередитися передусім на критичних випадках, де існує загроза життю та безпеці людей.

Окрему увагу приділяють підготовці до зниження температури повітря та можливого льодоутворення. Усі служби переведені у стан повної готовності до ускладнення погодних умов.

В ОВА наголошують, що ситуація перебуває під контролем, однак закликають мешканців бути обережними та стежити за офіційними повідомленнями.

