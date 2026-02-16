У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: розвідка доповідає про підготовку росіян до нової масованої атаки

Росія може скористатись холодними днями і болісно вдарити по українцях.

Зеленський: розвідка доповідає про підготовку росіян до нової масованої атаки
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Українська розвідка доповідає про підготовку росіян до масованих ударів по енергетиці.

Про це заявив Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні до українців.

Президент заявив, що Росія може скористатись похолоданням і «болісно вдарити по українцях».«Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно», - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також розповів, що українська делегація вже в Женеві, де готується до наступного етапу перемовин. «Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював".

  • За минулий тиждень РФ застосувала по Україні понад 2000 ударних дронів, 1200 КАБів і 116 ракет. Ворог продовжує атакувати енергетику, логістичну інфраструктуру та цивільних українців.
﻿
