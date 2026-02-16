Зеленський: розвідка доповідає про підготовку росіян до нової масованої атаки

Українська розвідка доповідає про підготовку росіян до масованих ударів по енергетиці.
Про це заявив Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні до українців.
Президент заявив, що Росія може скористатись похолоданням і «болісно вдарити по українцях».«Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно», - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський також розповів, що українська делегація вже в Женеві, де готується до наступного етапу перемовин. «Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював".
- За минулий тиждень РФ застосувала по Україні понад 2000 ударних дронів, 1200 КАБів і 116 ракет. Ворог продовжує атакувати енергетику, логістичну інфраструктуру та цивільних українців.