Зеленський: розвідка доповідає про підготовку росіян до нової масованої атаки

Росія може скористатись холодними днями і болісно вдарити по українцях.

Українська розвідка доповідає про підготовку росіян до масованих ударів по енергетиці.

Про це заявив Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні до українців.

Президент заявив, що Росія може скористатись похолоданням і «болісно вдарити по українцях».«Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно», - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також розповів, що українська делегація вже в Женеві , де готується до наступного етапу перемовин. «Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював".