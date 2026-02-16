​Буданов: українська делегація поїхала до Женеви на переговори

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила до Женеви на переговори.
Про це він написав у телеграм-каналі.
"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки", – зазначив керівник ОП і додав, що інтереси України мають бути захищені.
Він опублікував фото біля потяга із заступником керівника Головного управління розвідки Вадимом Скібіцьким та заступником керівника ОП Сергієм Кислицею.
- 14 лютого президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами з росіянами в Женеві.
- Сполучені Штати 17 лютого проведуть одразу дві окремі переговорні сесії у Женеві – з Іраном та Україною і Росією.
- Попередня зустріч у форматі Україна – США – Росія відбулася 4-5 лютого в ОАЕ. Це був другий раунд в такому форматі: перший відбувся в січні. Результатом переговорів став перший із жовтня обмін полоненими: додому повернулися 157 українців.