ГоловнаПолітика

​Буданов: українська делегація поїхала до Женеви на переговори

Він анонсував наступний раунд перемовин.

​Буданов: українська делегація поїхала до Женеви на переговори
Кирило Буданов, Вадим Скібіцький і Сергій Кислиця
Фото: Телеграм Кирила Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила до Женеви на переговори.

Про це він написав у телеграм-каналі

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки", – зазначив керівник ОП і додав, що інтереси України мають бути захищені.

Він опублікував фото біля потяга із заступником керівника Головного управління розвідки Вадимом Скібіцьким та заступником керівника ОП Сергієм Кислицею.

  • 14 лютого президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами з росіянами в Женеві.
  • Сполучені Штати 17 лютого проведуть одразу дві окремі переговорні сесії у Женеві – з Іраном та Україною і Росією.
  • Попередня зустріч у форматі Україна – США – Росія відбулася 4-5 лютого в ОАЕ. Це був другий раунд в такому форматі: перший відбувся в січні. Результатом переговорів став перший із жовтня обмін полоненими: додому повернулися 157 українців. 
﻿
