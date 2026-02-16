​Буданов: українська делегація поїхала до Женеви на переговори

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила до Женеви на переговори.

Про це він написав у телеграм-каналі.

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки", – зазначив керівник ОП і додав, що інтереси України мають бути захищені.

Він опублікував фото біля потяга із заступником керівника Головного управління розвідки Вадимом Скібіцьким та заступником керівника ОП Сергієм Кислицею.