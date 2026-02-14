FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Алієв заявив, що Росія провела по три атаки на енергетичну інфраструктуру й на посольство Азербайджану в Україні

Президент Азербайджану оцінює ці дії Росії “як недружній крок”.

Алієв заявив, що Росія провела по три атаки на енергетичну інфраструктуру й на посольство Азербайджану в Україні
Президент Азербайджану Ільхам Алієв
Фото: EPA/UPG

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у коментарі "Українській правді" на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що російські війська здійснили по три атаки на енергетичну інфраструктуру та посольство Азербайджану в Україні.

"Було три атаки на енергетичну інфраструктуру Азербайджану в Україні, а також тричі були атаки на посольство Азербайджану в Україні. Після першої атаки ми могли припустити, що це було випадково, і ми передали нашим російським колегам усі координати дипломатичних представництв Азербайджану, включно з консульським відділом, нашими культурними центрами та всім іншим. Попри це, відбулися ще дві атаки. Тому це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану".

Алієв зазначив, що уряд його країни зробив "усі необхідні дипломатичні кроки": було зроблено "спеціальні" заяви, поінформовано посла та подано дипломатичну ноту. "Ми діємо виключно дипломатичним шляхом. Ми не можемо робити нічого іншого", - підкреслив він.

Президент заявив, що дії Росії "звичайно ж, розцінюються як недружній крок щодо Азербайджану".

Пізніше в російському МЗС заявили, що "з подивом сприйняли" висловлювання Баку. Там заявили, нібито "під час планування ударів здійснюється ретельний контроль даних бойового застосування для виключення шкоди цивільним, враховуються місця розташування диппредставництв".

