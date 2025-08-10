Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Алієв і Зеленський засудили удари РФ по об'єктах транспортування азербайджанського газу

Політики засудили удари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR.

Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв
Фото: ОПУ

Сьогодні, 10 серпня, під час телефонної розмови президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв засудили удари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.

Про це інформує пресслужба президента Азербайджану. 

"Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об’єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну", – йдеться у повідомленні. 

Президенти висловили впевненість, що це за жодних обставин не призведе до призупинення співпраці між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері.

  • Наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.
  • 13 липня міністри енергетики України Герман Галущенко і Азербайджану Парвіз Шахбазов обговорили перспективу постачання азербайджанського газу до України. Також наша держава пропонує свої підземні сховища газу для міжнародного використання.
  • У січні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.
  • Раніше Азербайджан був посередником у перемовному процесі про подальший транзит російського газу через Україну. 
Теми: , ,
