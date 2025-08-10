Алієв і Зеленський засудили удари РФ по об'єктах транспортування азербайджанського газу

Сьогодні, 10 серпня, під час телефонної розмови президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв засудили удари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.

Про це інформує пресслужба президента Азербайджану.

"Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об’єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну", – йдеться у повідомленні.

Президенти висловили впевненість, що це за жодних обставин не призведе до призупинення співпраці між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері.