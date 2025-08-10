Алієв і Зеленський засудили удари РФ по об'єктах транспортування азербайджанського газу

Сьогодні, 10 серпня, під час телефонної розмови президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв засудили удари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.
Про це інформує пресслужба президента Азербайджану.
"Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об’єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну", – йдеться у повідомленні.
Президенти висловили впевненість, що це за жодних обставин не призведе до призупинення співпраці між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері.
- Наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.
- 13 липня міністри енергетики України Герман Галущенко і Азербайджану Парвіз Шахбазов обговорили перспективу постачання азербайджанського газу до України. Також наша держава пропонує свої підземні сховища газу для міжнародного використання.
- У січні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.
- Раніше Азербайджан був посередником у перемовному процесі про подальший транзит російського газу через Україну.