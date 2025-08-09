Єрмак про зустріч безпекових радників у Британії: надійний мир можливий лише з повагою до суверенітету України

Ввечері 9 серпня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели важливі зустрічі з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Єрмак подякував кожному за максимально конструктивний підхід.
“Позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон”, – написав Єрмак.
Він зазначив, що партнери підтримують нас не лише словами – допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться.
Глава Офісу президента України окремо подякував віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх думок та зусиль заради надійного миру.
- Сьогодні видання The Wall Street Journal повідомило, що Європа та Україна висунули контрпропозицію і відкинули вимоги Путіна щодо припинення вогню. Зокрема європейці відхилили російську пропозицію обміняти контрольовані Україною частини Донецької області на припинення вогню.
- Європейська пропозиція включає вимоги про те, щоб до будь-яких інших кроків було досягнуто припинення вогню.
- У ній також йдеться, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе свої війська з одних регіонів (Донеччини), Росія повинна вивести свої війська з інших (Запоріжжя та Херсонщина).
- Найважливіше – будь-які територіальні поступки Києва мають бути захищені незмінними гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.