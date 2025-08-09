Єрмак про зустріч безпекових радників у Британії: надійний мир можливий лише з повагою до суверенітету України

Глава Офісу президента зазначив, що також на зустрічі були чіткі позиції щодо невизнання російської окупації.

Ввечері 9 серпня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели важливі зустрічі з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Єрмак подякував кожному за максимально конструктивний підхід.

“Позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон”, – написав Єрмак.

Він зазначив, що партнери підтримують нас не лише словами – допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться.

Глава Офісу президента України окремо подякував віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх думок та зусиль заради надійного миру.