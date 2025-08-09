WSJ: Європа та Україна висунули контрпропозицію і відкинули вимоги Путіна щодо припинення вогню

Європейські держави та Україна в суботу, 9 серпня, відповіли на план Путіна щодо припинення вогню контрпропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та очільником Кремля могли набрати обертів, пише The Wall Street Journal із посиланням на двох європейських чиновників, які знайомі з переговорами.

Зокрема європейці відхилили російську пропозицію обміняти контрольовані Україною частини Донецької області на припинення вогню. Вона була висунута на зустрічі з високопосадовцями США в Англії в суботу.

Європейські країни, включаючи Велику Британію, Німеччину та Францію, а також Україну, поспішили відреагувати на мирну пропозицію, яка виникла в результаті зустрічі минулого тижня між Путіним та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом у Кремлі. Після цих переговорів президент Трамп пропустив сам встановлений термін для запровадження жорстких вторинних санкцій проти Росії та погодився на зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня.

Мета Європи — провести спільну червону лінію разом з Україною, яку, за словами європейських чиновників, мають застосовувати до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

«Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку», — написав президент Франції Еммануель Макрон у соціальних мережах у суботу. «Європейці також обов’язково будуть частиною рішення, оскільки це стосується їхньої безпеки».

Європейська пропозиція включає вимоги про те, щоб до будь-яких інших кроків було досягнуто припинення вогню. У ній також йдеться, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе свої війська з одних регіонів, Росія повинна вивести свої війська з інших. «Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій», — сказав один європейський переговірник.

Найважливіше те, що європейський план, представлений віцепрезиденту Дж. Д. Венсу, державному секретарю Марко Рубіо, посланнику Трампа з питань України Кіту Келлоггу та Віткоффу, також передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва мають бути захищені незмінними гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.

Європейський план був розроблений та представлений американській стороні головними помічниками європейських лідерів. Венс був присутній на зустрічі, тоді як більшість інших американських чиновників були присутні через відеозв'язок.

Деякі європейські чиновники заявили в суботу, що якщо Україна передасть всю Донецьку область, Росії доведеться вийти з окупованих частин Запоріжжя та Херсонської області на півдні.

Будь-яка угода, якої Трамп і Путін досягнуть на Алясці, не матиме великої цінності без участі європейських лідерів, сказав інший високопоставлений європейський чиновник.

Під час зустрічі з Венсом європейські чиновники повторили, що майбутнє України не може обговорюватися без України. Незалежно від того, що станеться у Вашингтоні, Європа продовжуватиме постачати Україні зброю та кошти, сказав один високопоставлений європейський чиновник.

Напередодні, у п'ятницю, європейські чиновники вимагали третьої розмови з Віткоффом, щоб прояснити зростаючу плутанину щодо того, що насправді пропонував Путін. У цій розмові Віткофф чітко заявив, що єдиною пропозицією на столі було одностороннє виведення України з Донецька в обмін на припинення вогню.

Венс, Рубіо та Келлог були присутні на деяких розмовах.

«Пропозиція набагато гірша, ніж сказав Трамп під час розмови», — сказав європейський чиновник.

«Це просто дати Путіну все, що він хоче, ні за що», — сказав інший.

Як тільки справжній план Путіна став очевидним, його негайно відхилили як Зеленський, так і європейські чиновники, які брали участь у переговорах.