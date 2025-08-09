​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня

Час та місце розкрив господар Білого дому.

Трамп та Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня
Штат Аляска
Фото: Guardian

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть особисті переговори щодо завершення війни в Україні у п'ятницю, 15 серпня, на території американського штату Аляска.

Як пише BBC, інформацію про час та місце проведення зустрічі оприлюднив сам Трамп у своїх соціальних мережах. Він також додав, що деталі стануть відомі пізніше. 

Під час церемонії підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном господар Білого дому заявив, що припинення вогню між Росією та Україною "дуже близьке", Президент України Володимир Зеленський "має готуватися щось підписати". При цьому Трамп заперечив, що для Путіна зустріч з ним стане "останнім шансом". 
﻿
