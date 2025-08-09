У Харкові росіяни поцілили у крамницю, є постраждалі (оновлено)

У Харкові російська армія поцілила у крамницю, унаслідок удару постраждали люди.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова”, ‒ написав Терехов у Телеграмі.

Унаслідок влучання є поранені, додав мер. Наразі відомо, що травми отримали шість осіб.

На місці працюють екстрені служби.

Водночас очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що пʼятеро постраждалих внаслідок ворожого удару перебувають під наглядом медиків у лікарні. Всі вони у середньому стані тяжкості.

Серед постраждалих, зокрема, 17-річна дівчина.