Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові росіяни поцілили у крамницю, є постраждалі (оновлено)

У меблевий магазин влучив дрон окупантів.

Фото: Скріншот

У Харкові російська армія поцілила у крамницю, унаслідок удару постраждали люди.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова”, ‒ написав Терехов у Телеграмі.

Унаслідок влучання є поранені, додав мер. Наразі відомо, що травми отримали шість осіб.

На місці працюють екстрені служби.

Водночас очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що пʼятеро постраждалих внаслідок ворожого удару перебувають під наглядом медиків у лікарні. Всі вони у середньому стані тяжкості.

Серед постраждалих, зокрема, 17-річна дівчина.
Теми: ,
