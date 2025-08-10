Окупанти уночі атакували Дружківку на Донеччині, є жертви

Російські окупанти вдарили по цивільному населенню Дружківки на Донеччині, є жертви.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Учора окупанти атакували Дружківку із РСЗВ "Смерч", унаслідок чого було пошкоджено 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки, заклад освіти, 2 цивільних авто.
Сьогодні надранок, близько 4:00 та 5:00 години, окупанти завдали по Дружківці два удари – вбили цивільну особу, ще двох поранили. Пошкоджено щонайменше 5 приватних осель, два цивільних авто.
- Російська армія за минулу добу 28 разів обстріляла населені пункти Донеччини. Відомо про загиблих і поранених, а також пошкодження інфраструктури.