ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Окупанти уночі атакували Дружківку на Донеччині, є жертви

Пошкоджено щонайменше 5 приватних осель, два цивільних авто.

Фото: поліція Донецької області

Російські окупанти вдарили по цивільному населенню Дружківки на Донеччині, є жертви.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Учора окупанти атакували Дружківку із РСЗВ "Смерч", унаслідок чого було пошкоджено 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки, заклад освіти, 2 цивільних авто.

Сьогодні надранок, близько 4:00 та 5:00 години, окупанти завдали по Дружківці два удари – вбили цивільну особу, ще двох поранили. Пошкоджено щонайменше 5 приватних осель, два цивільних авто.
