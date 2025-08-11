За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок понеділка, 11 серпня: майже 140 боєзіткнень, обстріли Херсонщини

Нічна повітряна атака, 137 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок понеділка, 11 серпня: майже 140 боєзіткнень, обстріли Херсонщини
Наслідки атаки на Сумщині
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 137 боїв, найбільше – на Покровському (42) та Новопавлівському (33) напрямках.

Сили оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та 3 артилерійські системи ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1000 окупантів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 064 240 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж минулої доби в Херсонській області через російські атаки загинули четверо людей. Ще семеро осіб поранені.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 30 приватних будинків.

У ніч на 11 серпня через удар РФ у Шосткинській громаді Сумщини пошкоджений обʼєкт інфраструктури, склади і будинки.

Загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Загалом уночі зафіксували влучання 12 ворожих БпЛА на 6 локаціях.

ППО вдалося знешкодити 59 російських безпілотників.

П'ятеро журналістів телекомпанії "Аль-Джазіра" загинули поблизу лікарні "Аль-Шифа" в місті Газа. Одного з них ізраїльські військові назвали "ватажком осередку ХАМАС". Загалом у результаті атаки загинуло семеро людей, пишуть ВВС, Reuters та сама "Аль-Джазіра".

Як повідомляє "Аль-Джазіра", кореспонденти Анас аль-Шаріф та Мохаммед Крейке, а також оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль та Моамен Аліва перебували в наметі для журналістів біля головних воріт лікарні, коли вона стала мішенню.

Невдовзі після удару Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що її метою був Анас аль-Шаріф. Він начебто "очолював терористичний осередок у ХАМАС", "відповідав за здійснення ракетних обстрілів ізраїльських цивільних осіб та військ Армії оборони Ізраїлю". Військові посилаються на розвідувальні дані та документи, знайдені в Газі, як докази.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
