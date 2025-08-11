Головне за ніч та ранок понеділка, 11 серпня: майже 140 боєзіткнень, обстріли Херсонщини

Нічна повітряна атака, 137 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 137 боїв, найбільше – на Покровському (42) та Новопавлівському (33) напрямках.

Сили оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та 3 артилерійські системи ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1000 окупантів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 064 240 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж минулої доби в Херсонській області через російські атаки загинули четверо людей. Ще семеро осіб поранені.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 30 приватних будинків.

У ніч на 11 серпня через удар РФ у Шосткинській громаді Сумщини пошкоджений обʼєкт інфраструктури, склади і будинки.

Загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Загалом уночі зафіксували влучання 12 ворожих БпЛА на 6 локаціях.

ППО вдалося знешкодити 59 російських безпілотників.

П'ятеро журналістів телекомпанії "Аль-Джазіра" загинули поблизу лікарні "Аль-Шифа" в місті Газа. Одного з них ізраїльські військові назвали "ватажком осередку ХАМАС". Загалом у результаті атаки загинуло семеро людей, пишуть ВВС, Reuters та сама "Аль-Джазіра".

Як повідомляє "Аль-Джазіра", кореспонденти Анас аль-Шаріф та Мохаммед Крейке, а також оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль та Моамен Аліва перебували в наметі для журналістів біля головних воріт лікарні, коли вона стала мішенню.

Невдовзі після удару Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що її метою був Анас аль-Шаріф. Він начебто "очолював терористичний осередок у ХАМАС", "відповідав за здійснення ракетних обстрілів ізраїльських цивільних осіб та військ Армії оборони Ізраїлю". Військові посилаються на розвідувальні дані та документи, знайдені в Газі, як докази.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!