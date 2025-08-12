Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Армія ворога за добу втратила 980 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська втратили близько 1 065 220 осіб.

Бої із росіянами
Фото: Скріншот відео ГУР

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 окупантів, по 5 ворожих танків і бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 106 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб 
  • танків – 11098 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23119 (+5) од
  • артилерійських систем – 31406 (+26) од
  • РСЗВ – 1464 (+2) од
  • засоби ППО – 1205 (+1) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107)
  • крилаті ракети – 3556 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106)
  • спеціальна техніка – 3937 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
