Армія ворога за добу втратила 980 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 окупантів, по 5 ворожих танків і бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 106 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська втратили близько 1 065 220 осіб.

