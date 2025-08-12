Армія ворога за добу втратила 980 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 980 окупантів, по 5 ворожих танків і бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 106 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб
- танків – 11098 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23119 (+5) од
- артилерійських систем – 31406 (+26) од
- РСЗВ – 1464 (+2) од
- засоби ППО – 1205 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107)
- крилаті ракети – 3556 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106)
- спеціальна техніка – 3937 (+1).
Дані уточнюються.