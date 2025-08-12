“Білі янголи” за день врятували з Покровського району 24 людини

За один день “Білі янголи” врятували з Покровського району Донецької області 24 людини і 19 тварин.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“До поліції надходять десятки заявок на евакуацію з Покровського району. Щоб врятувати якомога більше мешканців, працюють два екіпажі поліції, які здійснюють кілька рейсів на день”, - розповіли в поліції.

Зокрема, з Білицького вивезли жінку з 15-ма котами та двома собаками.

Також на в’їзді до Білицького поліцейські підібрали подружжя з собакою на повідку, які йшли пішки з Родинського.

Крім того, цього дня правоохоронці евакуювали людей з Родинського, по якому російська армія б’є авіацією, артилерією та дронами.