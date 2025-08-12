РЖД у вогні
РЖД у вогні
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСуспільствоВійна

“Білі янголи” за день врятували з Покровського району 24 людини

Також поліцейські евакуювали 19 тварин.

“Білі янголи” за день врятували з Покровського району 24 людини
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

За один день “Білі янголи” врятували з Покровського району Донецької області 24 людини і 19 тварин.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“До поліції надходять десятки заявок на евакуацію з Покровського району. Щоб врятувати якомога більше мешканців, працюють два екіпажі поліції, які здійснюють кілька рейсів на день”, - розповіли в поліції.

Зокрема, з Білицького вивезли жінку з 15-ма котами та двома собаками. 

Також на в’їзді до Білицького поліцейські підібрали подружжя з собакою на повідку, які йшли пішки з Родинського. 

Крім того, цього дня правоохоронці евакуювали людей з Родинського, по якому російська армія б’є авіацією, артилерією та дронами. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies