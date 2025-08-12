Зеленський: Україна не може домовитися з росіянами про повернення дітей

Тому це роблять через посередництво інших держав.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Ми не можемо домовитися з ними про повернення дітей. Ми домовляємося з іншими країнами, які ведуть посередницьку місію. Найуспішнішими були катарці. Поки вони нам допомагали. Ми звертаємося до них, даємо списки і вони повертають. Також були успішними Ватикан, кардинал Дзуппі керував цим процесом при Папі Франциску і при Папі Леву», - розповів глава держави.

За словами президента, українська сторона передає списки дітей, і «нам допомагають». Водночас, «на рівні омбудсменів, наприклад, українського і “руского”, це поки, на жаль, неможливо».

«Чому ми й хотіли в цьому тристоронньому треку поставити крапку в деяких речах: ceasefire, обмін всіх на всіх, повернення дітей. Це те, від чого всі виграють: Президент Трамп виграє, “русские” нічого не програють, українці нічого не програють. Це компроміс нормальний, ceasefire», - заявив Зеленський.

Президент сказав, що «виділяється якийсь час на ceasefirе – будь-який. Нехай обирає Америка, нехай обирають “рускіє”. Для того, щоб підготувати план, для того, щоб ми могли знайти якісь компроміси в закінченні війни».

«Знайти їх можна – потрібен діалог, потрібно кілька зустрічей на різних рівнях, щоб обговорити можливості якимось чином закінчити цю війну. Я так вважаю. На це потрібен якийсь час. А як можна знайти компроміси в тому, що “рускіє” просто ставлять ультиматуми?», - зауважив глава держави.

За словами Зеленського, «Путін завжди говорить ультиматумами. Але я вважаю, що у нього немає таких сил проти Трампа, щоб з ним спілкуватися ультиматумами».