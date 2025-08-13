Унаслідок російських обстрілів на Куп'янщині є жертви серед цивільних

Під обстрілами опинилися Куп'янськ і Смородьківка.

Через російські обстріли у Куп'янському районі Харківщини загинули та поранені 2 цивільних.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Місто Купʼянськ. 13 серпня близько 12:55 вибухове поранення отримала 72-річна жінка... Село Прудянка Харківського району. Сьогодні, орієнтовно о 15:30, пошкоджено приватний будинок. Село Смородьківка Купʼянського району. 12 серпня загинула 72-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).