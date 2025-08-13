Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських обстрілів на Куп'янщині є жертви серед цивільних

Під обстрілами опинилися Куп'янськ і Смородьківка.

Унаслідок російських обстрілів на Куп'янщині є жертви серед цивільних
Фото: Харківська обласна прокуратура

Через російські обстріли у Куп'янському районі Харківщини загинули та поранені 2 цивільних. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Місто Купʼянськ. 13 серпня близько 12:55 вибухове поранення отримала 72-річна жінка... Село Прудянка Харківського району. Сьогодні, орієнтовно о 15:30, пошкоджено приватний будинок. Село Смородьківка Купʼянського району. 12 серпня загинула 72-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies