Командир батальйону «Маґура» Ширшин звільнився з посади

Олександр Ширшин пішов із посади командира батальйону «Маґура».
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
«Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими «зростали» і вчилися воювати. Кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети. Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху», - написав Ширшин.
Він зауважив, що «хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку». Але попри це екскомандир запевнив, що «ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну».
- У травні цього року Ширшин заявив, що написав рапорт із проханням усунути його з посади через "дебільні задачі". Після цього Генштаб створив робочу групу для вивчення заяви. При цьому Ширшин говорив, що неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач, однак майже всі звернення були проігноровані.
- Заява комбата викликала бурхливе обговорення у військовому середовищі. Журналіст Юрій Бутусов назвав вчинок Ширшина "важливою подією в армії та суспільстві".
- LB.ua зібрав реакції Генштабу, командирів, а також запитав про цю справу уповноважену президента з питань захисту прав військовослужбовців.
- У червні командир батальйону повідомив, що службова перевірка визнала його недисциплінованим.