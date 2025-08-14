​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Командир батальйону «Маґура» Ширшин звільнився з посади

«Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон», - заявив війьськовий.

Командир батальйону «Маґура» Ширшин звільнився з посади
Олександр Ширшин
Фото: скрін відео

Олександр Ширшин пішов із посади командира батальйону «Маґура».

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими «зростали» і вчилися воювати. Кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети. Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху», - написав Ширшин.

Він зауважив, що «хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку». Але попри це екскомандир запевнив, що «ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну».

  • У травні цього року Ширшин заявив, що написав рапорт із проханням усунути його з посади через "дебільні задачі". Після цього Генштаб створив робочу групу для вивчення заяви. При цьому Ширшин говорив, що неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач, однак майже всі звернення були проігноровані.
  • Заява комбата викликала бурхливе обговорення у військовому середовищі. Журналіст Юрій Бутусов назвав вчинок Ширшина "важливою подією в армії та суспільстві". 
  • LB.ua зібрав реакції Генштабу, командирів, а також запитав про цю справу уповноважену президента з питань захисту прав військовослужбовців.
  • У червні командир батальйону повідомив, що службова перевірка визнала його недисциплінованим.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies