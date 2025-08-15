Президент США підтвердив, що говоритиме з Путіним про обмін територіями

Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні говоритиме про питання обміну територіями.

Це лідер США підтвердив журналістам, спілкуючись із ними на борту літака Air Force One, прямуючи на зустріч із російським диктатором.

«Це обговорюватиметься, але я повинен дати Україні ухвалити це рішення, і я думаю, що вони ухвалять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут, щоб посадити його за стіл. І я думаю, що є дві сторони. Дивіться, Володимир Путін хотів захопити всю Україну. Якби я не був президентом, він би зараз захоплював усю Україну, але цього не станеться», – заявив Трамп.

Він також прокоментував питання, чи дадуть Штати гарантії безпеки для України.

«Можливо, разом з Європою та іншими країнами, але не у формі НАТО, тому що є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом з Європою така можливість є», – запевнив лідер США.