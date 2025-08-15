Президент США підтвердив, що говоритиме з Путіним про обмін територіями

Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні говоритиме про питання обміну територіями.
Це лідер США підтвердив журналістам, спілкуючись із ними на борту літака Air Force One, прямуючи на зустріч із російським диктатором.
«Це обговорюватиметься, але я повинен дати Україні ухвалити це рішення, і я думаю, що вони ухвалять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут, щоб посадити його за стіл. І я думаю, що є дві сторони. Дивіться, Володимир Путін хотів захопити всю Україну. Якби я не був президентом, він би зараз захоплював усю Україну, але цього не станеться», – заявив Трамп.
Він також прокоментував питання, чи дадуть Штати гарантії безпеки для України.
«Можливо, разом з Європою та іншими країнами, але не у формі НАТО, тому що є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом з Європою така можливість є», – запевнив лідер США.
- Трамп під час телефонної розмови в середу заявив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати будь-які можливі розділи територій на зустрічі з очільником Кремля на Алясці цього тижня, передавало NBC.
- Європейські та українські чиновники нервували щодо зустрічі президента з російським лідером з моменту її оголошення минулого тижня. Серед їхніх побоювань є те, що Трамп і Путін можуть домовитися про параметри мирної угоди, включаючи територіальний поділ, а потім спробувати тиснути на Україну, щоб вона погодилася на неї. Коментарі Трампа минулого тижня про те, що між Росією та Україною відбудеться «деякий обмін територіями», зокрема, занепокоїли Зеленського та європейських лідерів.
- Відповідно до позиції лідера США НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України. Про це днями повідомив президент Франції Еммануель Макрон після перемовин із Зеленським і Трампом