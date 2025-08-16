Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Війна

Сирський доповів Зеленському про успіхи Сил оборони на напрямку Добропілля і Покровська

Президент попередив про можливе посилення російських обстрілів.

Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

За словами глави держави, ішлося про ситуацію на фронті, захист позицій, актуальну інформацію про наміри і пересування російської армії. 

«Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська. Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що українські бійці знищують росіян, які «намагалися просочуватись вглибину наших позицій». «Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими», - розповів глава держави.

Зеленський попередив, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій «з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами». 

«Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу», - додав глава держави.

  • Того ж дня українські військові повідомили, що на Добропільському напрямку російська армія окупувала Попів Яр, також ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового.
