Сирський доповів Зеленському про успіхи Сил оборони на напрямку Добропілля і Покровська

Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

За словами глави держави, ішлося про ситуацію на фронті, захист позицій, актуальну інформацію про наміри і пересування російської армії.

«Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська. Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що українські бійці знищують росіян, які «намагалися просочуватись вглибину наших позицій». «Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими», - розповів глава держави.

Зеленський попередив, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій «з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами».

«Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу», - додав глава держави.