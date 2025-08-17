«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Спротив: через кризу з водопостачанням опалювальний сезон на ТОТ України під загрозою зриву

Вода у кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю, а без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе. 

Спротив: через кризу з водопостачанням опалювальний сезон на ТОТ України під загрозою зриву
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях критично не вистачає води, через що регіон опинився на межі гуманітарної катастрофи. 

Як повідомляє Центр національного спротиву, під загрозою зриву опинився і запуск централізованого опалення на ТОТ.

"Вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе. Попри обіцянки окупантів "підвозити воду", реалізувати це технічно нереально — для опалення потрібні десятки тисяч кубометрів щодня, які автоцистерни забезпечити не здатні", – ідеться у повідомленні.

У Нацспротиві нагадують, що саме окупанти несуть повну відповідальність за забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях — так визначає міжнародне гуманітарне право.
