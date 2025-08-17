Спротив: через кризу з водопостачанням опалювальний сезон на ТОТ України під загрозою зриву

На тимчасово окупованих територіях критично не вистачає води, через що регіон опинився на межі гуманітарної катастрофи.
Як повідомляє Центр національного спротиву, під загрозою зриву опинився і запуск централізованого опалення на ТОТ.
"Вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе. Попри обіцянки окупантів "підвозити воду", реалізувати це технічно нереально — для опалення потрібні десятки тисяч кубометрів щодня, які автоцистерни забезпечити не здатні", – ідеться у повідомленні.
У Нацспротиві нагадують, що саме окупанти несуть повну відповідальність за забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях — так визначає міжнародне гуманітарне право.