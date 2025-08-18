На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
​У Харкові через атаку дронову атаку загинули люди, зокрема діти (оновлено)

Ворог вдарив по Індустріальному районі міста. 

​У Харкові через атаку дронову атаку загинули люди, зокрема діти (оновлено)
наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

Вранці 18 серпня росіяни атакували Індустріальний район Харкова дроном. Загинули шестеро людей, серед них – діти. У ОВА кажуть, що серед загиблих є 1,5-річна дівчинка. Також загинув 16-річний юнак. За інформацією станом на 9 годину, поранені ще 20 людей, а принаймні п'ятеро були зниклими безвісти. 

Про це пишуть начальник ОВА Олег Синєгубов та харківський міський голова Ігор Терехов. У облпрокуратурі повідомили, що було 5 влучань по багатоквартирному житловому будинку. 

Раніше повідомляли про п'ять жертв. О 10:55 стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до шести. 

Серед жертв – 45-річний чоловік, 55-річна жінка, дитина, хлопець 16 років і ще одна жінка. О 06:45, за попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблої дитини.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Станом на 07:00 було відомо про близько 17 постраждалих. Шестеро із них – це діти. Серед них 10-річний хлопчик, 6-річні дівчинка і хлопчик, 17-річна дівчина та 16-річний хлопець, які потребують допомоги лікарів. 

У ОВА розповіли, що ворог поцілив 4 БпЛА типу "Герань-2" в 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. 

Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксували руйнування перекриттів та обвали. 

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Також зафіксували влучання в землю двох ворожих БпЛА типу "Герань-2" у тому ж Індустріальному районі.

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки

  • Вчора пізно вночі росіяни вдарили балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району Харкова.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
