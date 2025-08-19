Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1071780 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько / about 1071780 (+890) осіб
- танків – 11118 (+0)
- бойових броньованих машин – 23148 (+0)
- артилерійських систем – 31698 (+66)
- РСЗВ – 1470 (+1)
- засоби ППО – 1208 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59060 (+123)
- спеціальна техніка – 3943 (+1).
Дані уточнюються.