Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів

Росія втратила в Україні близько 1071780 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1071780 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько / about 1071780 (+890) осіб
  • танків – 11118 (+0)
  • бойових броньованих машин – 23148 (+0) 
  • артилерійських систем – 31698 (+66)
  • РСЗВ – 1470 (+1)
  • засоби ППО – 1208 (+0)
  • літаків – 422 (+0)
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209)
  • крилаті ракети – 3558 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59060 (+123)
  • спеціальна техніка – 3943 (+1).

Дані уточнюються.
