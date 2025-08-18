КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 693 цілі росіян

Серед ураженого - 27 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Впродовж доби 17-18 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 693 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 170 одиниць особового складу, з яких 91 – ліквідовано;
  • 20 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
  • 27 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 45 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 28 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 12 904 цілі, з яких 3 034 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 17-18 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 17-18 серпня
﻿
