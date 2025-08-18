​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 693 цілі росіян

Впродовж доби 17-18 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 693 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

170 одиниць особового складу, з яких 91 – ліквідовано;

20 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;

27 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 45 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 28 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 12 904 цілі, з яких 3 034 – особовий склад противника.