Планувальні групи Коаліції готові до узгодження дій зі США щодо безпекових гарантій для України

Планувальні групи Коаліції охочих унайближчі дні проведуть консультації з американськими колегами, щоб зміцнити плани щодо надання Україні надійних безпекових гарантій і підготуватися до можливого розгортання сил стримування у разі завершення бойових дій.
Про це ідеться на сайті британського уряду.
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер 19 серпня провів онлайн-засідання Коаліції охочих, до якого долучилися понад 30 міжнародних лідерів. Вони обговорили результати переговорів у Вашингтоні.
Стармер наголосив, що зустріч засвідчила єдність і спільну мету – досягнення справедливого та тривалого миру для України.
Лідери також обговорили подальший тиск на Росію, зокрема через санкції, допоки російський диктатор не продемонструє готовність до реальних кроків для завершення війни.
Стармер заявив, що невдовзі знову поінформує партнерів про прогрес у роботі планувальних груп та інших напрямів співпраці.
- Про намір зібрати коаліцію охочих Володимир Зеленський повідомив 18 серпня за результатами перемовин із Дональдом Трампом і лідерами Європи.
- 30 країн-учасниць продовжать спілкуватися про гарантії безпеки, які може отримати Україна після припинення війни.
- Засідання коаліції охочих відбулося і напередодні візиту українського президента до Вашингтона.
- Коаліція охочих – це об'єднання країн, які працюють над напрацюванням механізмів, які би стримали потенційну нову агресію Росії після угоди про мир.
- Повідну роль у цій коліції мають Франція, Німеччина і Британія. Лондон заявляв, що готовий надати Україні свої війська в якості гарантій.
- Трамп заявив, що країни Європи готові надати свої сухопутні війська. США натомість воліють зосередитися на повітряних операціях.