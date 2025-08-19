Планувальні групи Коаліції готові до узгодження дій зі США щодо безпекових гарантій для України

Планувальні групи Коаліції охочих унайближчі дні проведуть консультації з американськими колегами, щоб зміцнити плани щодо надання Україні надійних безпекових гарантій і підготуватися до можливого розгортання сил стримування у разі завершення бойових дій.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер 19 серпня провів онлайн-засідання Коаліції охочих, до якого долучилися понад 30 міжнародних лідерів. Вони обговорили результати переговорів у Вашингтоні.

Стармер наголосив, що зустріч засвідчила єдність і спільну мету – досягнення справедливого та тривалого миру для України.

Лідери також обговорили подальший тиск на Росію, зокрема через санкції, допоки російський диктатор не продемонструє готовність до реальних кроків для завершення війни.

Стармер заявив, що невдовзі знову поінформує партнерів про прогрес у роботі планувальних груп та інших напрямів співпраці.