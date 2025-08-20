«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, є постраждалі

Один з ворожих снарядів "прилетів" на подвір'я житлового будинку.

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, є постраждалі
Фото: Вікіпедія

Російські військові обстріляли передмістя Херсона. Ворожий снаряд влучив на подвір'я житлового будинку, де перебувала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні російські військові обстріляли з артилерії Білозерку. Один зі снарядів “прилетів” на подвірʼя житлового будинку, де перебувала 39-річна місцева жителька", – ідеться у повідомленні. 

Цивільна дістала вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та вуха. 

Крім того, уранці 20 серпня ворожа армія здійснила артилерійський обстріл Білозерки. Внаслідок атаки жінка 1955 року народження дістала вибухову травму та поранення черева. Вона в лікарні.

За даними керівника ОВА Прокудіна, внаслідок ранкового удару по населеному пункту загинув чоловік 39 років.

"Сьогодні близько 12:00 російські окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у Білозерці. Через цю ворожу атаку смертельні травми дістав 39-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", – сказав він.
