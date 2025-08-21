Уночі ворог вдарив по об’єкту газотранспортної системи України

У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України.
Про це повідомили у Міненерго.
Зазначається, що цей об'єкт зазнав дронової атаки.
Наразі оцінюють завдані збитки.
Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано.
- У ніч на 21 серпня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. ППО знешкодила 577 із 614 цілей ворога.
- Зокрема Росія атакувала Львів. Там одна людина загинула.
- Також російські війська обстріляли Закарпатську область і вдарили по підприємству у Мукачеві. Поранені люди.
- У Запоріжжі під ударом перебували об'єкти промислової інфраструктури.