Уночі ворог вдарив по об’єкту газотранспортної системи України

У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України.

Про це повідомили у Міненерго.

Зазначається, що цей об'єкт зазнав дронової атаки.

Наразі оцінюють завдані збитки.

Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано.