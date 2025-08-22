Росіяни завдали майже 600 ударів по Запорізькій області і поранили жінку

Одна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Упродовж доби окупанти завдали 584 удари по 12 населених пунктах.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці, Успенівці та Малинівці.6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки.
396 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку.
170 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки, Новоандріївки.
Надійшло 50 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.
- Вчора росіяни двічі атакували Запоріжжя. Під ударом перебували об'єкти промислової інфраструктури.