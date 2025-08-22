Росіяни завдали майже 600 ударів по Запорізькій області і поранили жінку

Надійшло 50 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці, Успенівці та Малинівці.6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Одна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Упродовж доби окупанти завдали 584 удари по 12 населених пунктах.

