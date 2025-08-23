З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ЗМІ: До Києва у суботу приїде спецпосланець Трампа Келлог

Столиця готується до прийняття ще однієї закордонної делегації.

ЗМІ: До Києва у суботу приїде спецпосланець Трампа Келлог
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
Фото: ОПУ

Журналіст агенції Reuters Грем Слеттері у мережі X повідомив інсайдерську інформацію про прибуття до Києва у суботу спеціального посланця президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.

За словами представника медіа, у столиці генерал візьме участь у молитовному сніданку, а також заходах щодо відзначення Дня Незалежності України. Візит пов'язаний з опрацюванням Україною, США та європейськими країнами майбутніх безпекових гарантій для нашої держави.

Столична влада вже попередила киян, що у суботу в центрі міста будуть обмеження руху транспорту через прибуття іноземної делегації.
